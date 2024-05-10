Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за военные правонарушения

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, который усиливает ответственность за военные правонарушения, в частности, повышает штрафы для уклоняющихся от призыва.

Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

«За – 256. Объективно, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении, – сделали. Многие негативные нормы убрали», – отметил Железняк.

Законопроект №10379 предусматривает введение в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы новых статей за нарушение требований воинского учёта. Штрафы за уклонение от мобилизации или прохождение военно-врачебной комиссии предлагали увеличить с 510–8500 грн до 8500–204 тыс. грн, а срок административного задержания – до трёх лет.

Однако, как отметила нардеп от «Евросолидарности» Ирина Геращенко, ко второму чтению были смягчены некоторые статьи, в том числе в отношении административных взысканий, а также убрана уголовная ответственность за неявку в ТЦК.

«Например, за нарушение правил воинского учёта штрафы теперь составляют 200–300 минимумов (3400–5100 грн), а за нарушение законодательства об обороне и мобилизации – 300–500 минимумов (5100–8500 грн). Законопроект может привести к блокированию счетов и имущества, поскольку суммы штрафов могут быть слишком большими для граждан», – говорится в сообщении депутата.

Также Геращенко заявила, что теперь санкции за нарушение правил воинского учёта более жесткие, чем за некоторые военные правонарушения – «например, за дезертирство».

Одесса News информировала, что Верховная Рада 8 мая продлила на 90 дней действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине — до 11 августа 2024 года.

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