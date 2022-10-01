Перед одесским судом предстанет агент ФСБ под псевдонимом «Профессор»

В Одесской области перед судом предстанет агент российской ФСБ под псевдонимом «Профессор».

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Теlegram.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены, — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ и получил псевдоним «Профессор».

Отмечается, что «Профессор» собирал информацию о местах расположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектах военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами».

Мужчина разведывал способы укрепления штаба оперативного командования «Юг», Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУ Нацполиции в области», — информирует ведомство.

Информацию в виде текстовых сообщений и координат с фото- и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счёт.

К сотрудничеству мужчина привлёк своего знакомого из Ивано-Франковска, который также являлся сторонником идеи объединения России, Беларуси и Украины в единое государственное образование под председательством России. Также обвиняемый вербовал жителей Одесской области для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.

Обвиняемый был задержан при выполнении очередного задания врага возле Одесской областной военадминистрации.

В ходе обыска изъят мобильный телефон, который использовался для передачи информации и был приобретён за счёт средств спецслужбы врага.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила провокации в Одессе ко дню рождения Путина.

Фото: Офис Генпрокурора, Одесская облпрокуратура

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod