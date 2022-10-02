В Лимане уже украинский флаг

Украинский флаг уже в Лимане, хотя в городе ещё продолжаются боевые действия.

Об этом сказал в обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там ещё продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума», — отметил глава государства.

Он отметил, что за эту неделю украинских флагов на востоке стало больше, их количество будет увеличиваться и впредь.

Зеленский отметил, что российские уже начали находить виновных в поражении среди военного командования. «Это первый звонок, который стоит услышать на всех уровнях российских властей. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто всё это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения» , – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина вернёт все свои территории, включая Крым.

Как сообщала Одесса News, украинские военные освободили посёлок Ямполь. Также освобождены населённые пункты Новосёловка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

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