64 военных, 16 танков, военный склад — в перечне потерь врага за сутки на Юге

Потери врага за боевой день 1 октября составляют 64 уничтоженных военнослужащих, склад с боеприпасами, две самоходные гаубицы «Мста-С», два противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой автобронетехники.

Один БТР взят как трофей, — говорится в военной сводке с южного фронта российско-украинской войны, представленной в Facebook Оперативным командованием «Юг».

Отмечается, что украинская авиация нанесла девять ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач, в том числе по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники. Уничтожены 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах.

«Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживать альтернативные переправы и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов. В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населённым пунктам», — говорится в сообщении.

В течение боевого дня агрессор нанёс семь авиационных ударов по позициям ВСУ, из реактивных систем залпового огня в очередной раз ударили по двум громадам Никопольского района. Без жертв и пострадавших.

Дважды в день россиянами был обстрелян Очаков из 120-мм миномёта и реактивной системы залпового огня «Град». Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих жертв.

В Николаеве при разборе завалов жилого дома достали погибшую женщину.

Как сообщала Одесса News, ВСУ освободили посёлок Лиман Донецкой области.

На главном фото боец подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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