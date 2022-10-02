В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Фунтовой, светлая ему память

Уроженец села Трудовое Килийской общины Иван Фунтовой погиб в бою на Херсонщине, вблизи населённого пункта Лозовое.

Об этом сообщается на сайте Килийской городской территориальной громады.

Военный отдал свою жизнь, защищая Украину, 19 августа. Похороны состоятся сегодня, 2 октября.

«В этот горький миг приносим искренние соболезнования семье и родным, разделяем Вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби. Вечная память Защитнику Украины!», — написал Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

2 октября на территории Килийской городской территориальной громады Измаильского района Одесской области объявлен Днём траура по погибшему Фунтовому Ивану Ивановичу.

Как сообщала Одесса News, житель Одесской области, уроженец села Новосёловка (Б ециловский старостинский округ) сержант Козовякин Владимир Владимирович погиб на российско-украинской войне.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod