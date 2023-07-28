ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области

Силы обороны Украины освободили село Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщили украинские защитники на видео, которое 27 июля в Telegram обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.

«35-я бригада, а также батальон теробороны «Арей», выполняя задание, освободили село Старомайорское», – заявили военные.

Защитники на видео держали в руках украинские флаги.

«Наш юг! Наши ребята! Слава Украине!» – подписал видео Зеленский.

Кстати. 19 июля спикер объединённого пресс-центра сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень пояснял, что ударные подразделения ВСУ выполняют значительный объём боевой работы, связанной с наступательными действиями в Старомайорском и на оси Большая Новосёлка Донецкой области – Старомайорское.

«Старомайорское – это прежде всего населённый пункт, возвышающийся над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть Старомайорское – важная господствующая точка для огневого контроля», – пояснил Шершень важность этого населённого пункта.

25 июля Шершень проинформировал, что украинские штурмовые подразделения в районе Старомайорского добились очередного успеха, продвинувшись вдоль линии фронта от 500 м и до 750 м – вглубь позиций противника.

26 июля представитель Генштаба Вооружённых сил Украины Андрей Ковалёв заявил, что у ВСУ есть успехи в районе Старомайорского.

Как сообщала Одесса News, 26 июля в вечернем обращении Зеленский заявил, что в этот день «были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте», и пообещал рассказать детали позднее.

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