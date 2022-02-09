Зеленский придумал новую «замануху» для вакцинации пенсионеров

В Украине весной начинается новая государственная программа, в рамках которой вакцинированные граждане от 60 лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным интернетом.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Diia Summit, проходившем в Киеве, информирует официальный сайт Офиса Президента.

Глава государства подчеркнул, что качественный мобильный и фиксированный интернет должен появиться в каждом уголке страны, и им сможет воспользоваться каждый гражданин всех возрастов.

«С этим объективно есть сложности. Мы расширили «поддержку»: пожилые люди могут тратить эти средства на покупку лекарств и оплату коммуналки», – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что не у всех пожилых людей есть смартфон, и не все они умеют пользоваться интернетом.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат безвозмездно качественный современный смартфон и льготный тариф», – сообщил он.

По словам Владимира Зеленского, эта программа является путём главной цели – обеспечить доступ к интернету всем гражданам Украины.

«Государство в смартфоне» – для всех. Возможность влиять на процессы в государстве – для всех. Не только через классические инструменты, но и благодаря современным технологиям. Это народовластие в максимально широкой форме – офлайн и онлайн», – подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля в Одессе сделана миллионная прививка с момента начала вакцинальной кампании.

Фото: ОПУ

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