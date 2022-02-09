Омикрон пока не собирается уходить из Одессы

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 3587 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Из этого количества 2122 заболевших женщин и 1465 мужчин (в том числе 293 ребёнка и 56 медицинских работников).
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (1808 человек).
Суточная статистика по новой административной структуре:
– новые больные:
- Подольский район – 228
- Раздельнянский район – 70
- Березовский район – 83
- Одесский район – 2684
- Белгород-Днестровский район – 103
- Болградский район – 79
- Измаильский район – 340.
– летальные случаи:
- Одесский район – 3
Выздоровели 242 человека.
Как сообщала Одесса News, в Одесской области 4 февраля с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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