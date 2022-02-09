Омикрон пока не собирается уходить из Одессы

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 3587 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 2122 заболевших женщин и 1465 мужчин (в том числе 293 ребёнка и 56 медицинских работников).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (1808 человек).

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

Подольский район – 228

Раздельнянский район – 70

Березовский район – 83

Одесский район – 2684

Белгород-Днестровский район – 103

Болградский район – 79

Измаильский район – 340.

– летальные случаи:

Одесский район – 3

Выздоровели 242 человека.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 4 февраля с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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