Если верить Минздраву: за сутки подхватили коронавирус 553 человека, 15 умерли

По данным на утро 5 июня, в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.
Такие данные приводит на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 3 3826 образцов — методом ИФА.
«В целом заболели 1 859 детей и 4 963 медика. На амбулаторном лечении 18 124 пациентов, из них 1 556 детей и 4 028 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 840 человек, из них 303 детей и 935 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 298 человек, в том числе один ребёнок и 29 медиков», — говорится в сообщении.
Из числа выздоровевших, 2 685 медработников и 817 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1093 (697 выздоровели)
- Волынская обл. — 1008 (294 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 960 (397 выздоровели)
- Донецкая обл. — 195 (119 выздоровели)
- Житомирская обл. — 855 (482 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1280 (551 выздоровел)
- Запорожская обл. — 477 (280 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1507 (893 выздоровели)
- г. Киев — 3292 (876 выздоровели)
- Киевская обл. — 1711 (472 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 538 (413 выздоровели)
- Луганская обл. — 51 (43 выздоровели)
- Львовская обл. — 1988 (492 выздоровели)
- Николаевская обл. — 307 (188 выздоровели)
- Одесская обл. — 970 (329 выздоровели)
- Полтавская обл. — 272 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1962 (1039 выздоровели)
- Сумская обл. — 188 (155 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1233 (963 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1196 (474 выздоровели)
- Херсонская обл. — 179 (165 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 501 (306 выздоровели)
- Черкасская обл. — 432 (334 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3519 (1079 выздоровели)
- Черниговская обл. — 250 (76 выздоровели).
По данным worldometers.info, Украина занимает 35-ю позицию в мире по количеству заболевших коронавирусом.
Как сообщала Одесса News, с 5 июня в Украине разрешены внутренние авиаперелёты, перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек, включая водителя (без учёта детей в возрасте до 14 лет), работа заведений общественного питания, в частности, приём посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер. Тогда же лицам старше 60 лет можно будет не соблюдать обязательства относительно самоизоляции. Разрешено также проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 м².