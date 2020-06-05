В ВСУ введены новые звания: рекрут, бригадный генерал, коммодор-адмирал и другие

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.
За это решение проголосовал 291 народный избранник, сообщается на сайте Верховной Рады.
Отныне, согласно изменениям в законодательство, введено звание высшего офицерского состава «бригадный генерал», «коммодор-адмирал», вместо звание «генерал-полковник» — звание «генерал», а также отменено звание «генерал армии».
Согласно Закону, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу новым Законом, сохраняются за военнослужащими и лицами, освобождёнными из военной службы в запас или в отставку.
Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросам прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу настоящего Закона, приравнены армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :
- генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор)
- генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал)
- генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал)
- генерал армии Украины — генерал (адмирал).
Кроме того, устанавливаются такие воинские звания:
|Армейские
|Корабельные
|Рядовой состав
|рекрут
|рекрут
|солдат
|матрос
|старший солдат
|старший матрос
|Сержантский и старшинский состав
|Младший сержантский и старшинский состав
|младший сержант
|старшина 2 статьи
|сержант
|старшина 1 статьи
|старший сержант
|главный старшина
|главный сержант
|главный корабельный старшина
|Старший сержантский і старшинский состав
|штаб-сержант
|штаб-старшина
|мастер-сержант
|мастер-старшина
|старший мастер-сержант
|старший мастер-старшина
|главный мастер-сержант
|главный мастер-старшина
|Офицерский состав
|Младший офицерский состав
|младший лейтенант
|младший лейтенант
|лейтенант
|лейтенант
|старший лейтенант
|старший лейтенант
|капитан
|капитан-лейтенант
|Старший офицерский состав
|майор
|капитан 3 ранга
|подполковник
|капитан 2 ранга
|полковник
|капитан 1 ранга
Отмечается, что реализация Закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, однако требует внесения соответствующих изменений: в Устав внутренней службы ВСУ, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе».