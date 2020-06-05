В ВСУ введены новые звания: рекрут, бригадный генерал, коммодор-адмирал и другие

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

За это решение проголосовал 291 народный избранник, сообщается на сайте Верховной Рады.

Отныне, согласно изменениям в законодательство, введено звание высшего офицерского состава «бригадный генерал», «коммодор-адмирал», вместо звание «генерал-полковник» — звание «генерал», а также отменено звание «генерал армии».

Согласно Закону, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу новым Законом, сохраняются за военнослужащими и лицами, освобождёнными из военной службы в запас или в отставку.

Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросам прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу настоящего Закона, приравнены армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :

генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор)

генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал)

генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал)

генерал армии Украины — генерал (адмирал).

Кроме того, устанавливаются такие воинские звания:

Армейские Корабельные Рядовой состав рекрут рекрут солдат матрос старший солдат старший матрос Сержантский и старшинский состав Младший сержантский и старшинский состав младший сержант старшина 2 статьи сержант старшина 1 статьи старший сержант главный старшина главный сержант главный корабельный старшина Старший сержантский і старшинский состав штаб-сержант штаб-старшина мастер-сержант мастер-старшина старший мастер-сержант старший мастер-старшина главный мастер-сержант главный мастер-старшина Офицерский состав Младший офицерский состав младший лейтенант младший лейтенант лейтенант лейтенант старший лейтенант старший лейтенант капитан капитан-лейтенант Старший офицерский состав майор капитан 3 ранга подполковник капитан 2 ранга полковник капитан 1 ранга

Отмечается, что реализация Закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, однако требует внесения соответствующих изменений: в Устав внутренней службы ВСУ, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе».