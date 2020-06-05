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В ВСУ введены новые звания: рекрут, бригадный генерал, коммодор-адмирал и другие

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Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

За это решение проголосовал 291 народный избранник, сообщается на сайте Верховной Рады.

Отныне, согласно изменениям в законодательство, введено звание высшего офицерского состава «бригадный генерал», «коммодор-адмирал», вместо звание «генерал-полковник» — звание «генерал», а также отменено звание «генерал армии».

Согласно Закону, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу новым Законом, сохраняются за военнослужащими и лицами, освобождёнными из военной службы в запас или в отставку.

Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросам прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу настоящего Закона, приравнены армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :

  • генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор)
  • генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал)
  • генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал)
  • генерал армии Украины — генерал (адмирал).

Кроме того, устанавливаются такие воинские звания:

Армейские Корабельные
Рядовой состав
рекрут рекрут
солдат матрос
старший солдат старший матрос
Сержантский и старшинский состав
Младший сержантский и старшинский состав
младший сержант старшина 2 статьи
сержант старшина 1 статьи
старший сержант главный старшина
главный сержант главный корабельный старшина
Старший сержантский і старшинский состав
штаб-сержант штаб-старшина
мастер-сержант мастер-старшина
старший мастер-сержант старший мастер-старшина
главный мастер-сержант главный мастер-старшина
Офицерский состав
Младший офицерский состав
младший лейтенант младший лейтенант
лейтенант лейтенант
старший лейтенант старший лейтенант
капитан капитан-лейтенант
Старший офицерский состав
майор капитан 3 ранга
подполковник капитан 2 ранга
полковник капитан 1 ранга

Отмечается, что  реализация Закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, однако требует внесения соответствующих изменений: в Устав внутренней службы ВСУ, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе».

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