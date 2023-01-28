Руководитель пресс-центра ОК «ЮГ»: Высадка десанта РФ с моря – за пределами реальности

Руководитель Объединённого пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что Черноморское побережье тщательно подготовлено, чтобы исключить высадку вражеского десанта с моря.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

“Не думаю, что свои планы они (россияне, — ред.) свернули каким-то образом. Но мы объективно очень существенно влияем на них. В частности, Черноморское побережье очень тщательно подготовлено к противодействию десантной операции. Вообще, рассмотрение приближения десантных кораблей пока невозможно, поскольку в течение длительного времени, осознавая мощность нашего оружия, которым может быть поражена корабельная группировка, она не приближается к контролируемому Украиной побережью ближе, чем на 150-200 километров. Соответственно, и высадка десанта из моря – это почти вне реальности, скажем так”, — отметила Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что украинские защитники «готовы к любому развитию событий».

«Большие десантные корабли они ещё держат на боевом дежурстве, но, скорее всего, это игра мышцами и на публику», — добавила Гуменюк.

Кстати. По состоянию на 27 января, в Чёрном море на боевом дежурстве находится 12 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп составляет около 12 ракет.

Как сообщала Одесса News, по мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной.

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