Экс-командующий ВМС Воронченко уволен с должности Главного инспектора Минобороны

Экс-командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Министерства обороны Украины.

Об этом 1 ноября сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Как сообщили агентству в Минобороны, приказ об увольнении подписали 31 октября.

«Бабель» 19 сентября информировал, что месяц назад Офис президента поручил Главной инспекции МО оценить эффективность работы центров боевой подготовки. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 16 сентября Воронченко доложил об итогах проверки Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Детали доклада засекречены, однако, по словам находившихся на заседании Ставки источников издания, выступление было критическим – Воронченко много говорил об ошибках и недочётах.

Главный инспектор обороны адмирал Воронченко

В ответ Президент поручил Генеральному штабу подготовить план, как улучшить ситуацию.

Собеседник «Бабеля» рассказал, что после заседания Ставки министр обороны Рустем Умеров вызвал Воронченко к себе и объявил, что увольняет его с должности главного инспектора и выводит в распоряжение, однако причину такого решения Умеров не объяснил.

Министр обороны Рустем Умеров

Самого же Воронченко, по словам народного депутата Украины Марьяны Безуглой, уволили после этого доклада. Она отметила, что якобы это сделал глава Минобороны Рустем Умеров по требованию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. «Откровенный и детальный доклад Воронченко поразил всех и вызвал большой гнев у Сырского», — написала Безуглая.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

«Главная инспекция Министерства обороны Украины (ГИМО) была последним форпостом, который предоставлял хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ. В частности, именно они проводили расследование по сбитию нашей ПВО самолётов, включая F-16. Я предполагаю, что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства. Также ГИМО сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных нам партнёрами. Это знаковый момент, свидетельствующий об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отвергает правду. Это о преступной деятельности министра обороны и Главкома ВСУ в своей должности», — таково мнение нардепа.

Нардеп Марьяна Безуглая

Нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская, бывшая глава Одесской облгосадминистрации, написала в Facebook, что предупреждала Умерова, что увольнение Воронченко, по её мнению, является «ошибочным» и «потерей для сектора безопасности и обороны и, в частности, для самого министерства».

«До последнего не хотела верить о таком кадровом решении, которое варилось уже около месяца. Логика увольнения совершенно непонятна и пока выглядит больше, как безосновательная или политическая. Надо понимать, что главная инспекция МОУ- это некий внутренний watch dog, и по отношению к министерству обороны, и к вооружённым силам Украины в целом. Данный орган должен быть вообще независимым и не может быть подчинён министру, которого он имеет право проверять. А тот, в свою очередь, за это увольняет. Обидно, что потенциал адекватных генералов и адмиралов мы продолжаем разбазаривать, потому что не готовы к правде и неудобной реальной информации», — написала Бобровская.

Нардеп Соломия Бобровская

Безуглая считает, что «момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередных «стульев», а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства, поскольку такими темпами они, действуя как сообщники, уничтожат всех, кроме шутов, даже физически, ведь наказание переводом в штурмовики тоже практикуется».

«Господин Президент, — обращается Безуглая к Зеленскому, — не будьте равнодушны и не дайте себя ввести в заблуждение. Прошу».

В то же время два независимых друг от друга источника «Бабеля» в причастных к обороне ведомствах предполагают, что отчёт Воронченко и его отставка – не связанные между собой события, а конфликта между Сырским и Воронченко нет.

Для справки. Адмирал Игорь Воронченко начинал службу в Сухопутных войсках в конце 1980-х как танкист. С декабря 2003 года перешёл в ВМС. Служил в Объединённом оперативном командовании. Во время аннексии Крыма занимал должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, затем был командующим силами АТО в Луганской области. 25 апреля 2016 года его назначили и.о. командующего ВМС ВСУ, со 2 июля 2016 года — командующий, в 2020 году уволен и назначен главным инспектором Минобороны.

Если Воронченко действительно выведут в распоряжение, он всё равно останется в ВСУ, ведь во время военного положения уволить офицера из войска нельзя, исключения – состояние здоровья и если ему исполнится 65 лет. Воронченко – 60.

Главная инспекция МО – орган, инспектирующий состояние дел в ВСУ, выполняет задачи демократического гражданского контроля по обеспечению реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период и т.д.

На основе оценок инспекции Генштаб и МО корректируют свои планы и политику. Также инспекция расследует катастрофы летательных аппаратов и чрезвычайные события в ВСУ, такие как взрывы складов боеприпасов в Балаклее Харьковской области, Ичне Черниговской области и Калиновке Винницкой области, которые произошли в 2017–2018 годах. Оценка военных операций ВСУ, состояние мобилизации и уровень подготовки военных – тоже зона ответственности инспекции, писал «Бабель».

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