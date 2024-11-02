В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Кононенко, светлая ему память

При выполнении боевой задачи по защите Украины от российской военной агрессии погиб житель Измаила, солдат Руслан Кононенко.

Об этом 1 ноября сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Руслан родился в Измаиле, был первенцем в многодетной семье, учился в девятой и седьмой школах, получил профессию плотника в техническом училище №7 и пошёл работать. Когда ему исполнилось 16 лет, умер отец, и семья нуждалась в помощи. Руслан начал работать в Измаильском порту докером-механизатором.

Некоторое время занимался каратэ, но в семье подрастали сестра и брат, поэтому свободного времени не оставалось.

В середине 2000-х годов Руслан женился, родились две дочери. Он жил работой и семьёй, помогал всем, у него были золотые руки мастера.

После начала полномасштабного вторжения ушёл на фронт и обещал семье вернуться. Но при выполнении боевого задания стрелок-помощник гранатомётчика 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода 12-й десантно-штурмовой роты 3-го десантно-штурмового батальона Кононенко Руслан погиб.

Его похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в декабре 2022 года уроженца города Арциз Болградского района Одесской области Владимира Стоянова.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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