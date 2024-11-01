В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Стоянов

Сегодня вспоминаем уроженца города Арциз Болградского района Одесской области Владимира Стоянова, погибшего от рук российских оккупантов в декабре 2022 года.

Как сообщала Арцизская громада, родился Владимир 15 декабря 2001 года. У парня брат-близнец Андрей. В 2007 году начал учиться в Арцизской общеобразовательной школе №5. Зарекомендовал себя трудолюбивым и всегда весёлым парнем. Окончив 9 классов, Владимир поступил в Арцизский профессиональный аграрный лицей на специальность «Электромонтёр-водитель». В июне 2019 года парень проходил срочную службу, по окончании которой переехал жить в Одессу и устроился на работу специалистом в главный терминал «Новой почты».

16 августа 2022 года Владимир был призван на военную службу по всеобщей мобилизации. Сначала был направлен на обучение под Киев, впоследствии – в Донецкую область выполнять боевые задания.

В свой день рождения, 15 декабря 2022-го, во время выполнения боевых действий в районе села Верхнекаменное Бахмутского района Донецкой области защитник погиб. Брат-близнец военного – Андрей, который бок о бок воевал с Владимиром, в тот день был тяжело ранен. Некоторое время Владимир ещё считался без вести пропавшим, однако позже судом был официально признан погибшим.

27 декабря 2023 года воин был награждён медалью «За военную службу Украине», которую впоследствии передали матери погибшего. 14 августа 2024 Владимиру Стоянову было присвоено звание «Почётный гражданин Арцизской городской территориальной общины».

Одесса News сообщала, что 31 октября в Шабовской общине Белгород-Днестровского района Одесской области прощались со своим земляком — 42-летним капитаном Дмитрием Мошнягой, который был ранен в бою и скончался в госпитале 20 октября в Днепре.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

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Фото: Арцизская громада/Facebook

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