Названо количество украинцев, забронированных от мобилизации

Количество забронированных от мобилизации военнообязанных в Украине за годы войны никогда не доходило до 1 млн человек.

Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила 31 октября Forbes Ukraine.

По данным на конец октября, бронирование получили 906 тыс. человек. Распространённая СМИ информация о 1,5 млн забронированных не соответствует действительности, подчеркнула она.

Вице-премьер утверждает, что «на пике» в стране было 950 тыс. забронированных. Когда появилось бронирование через сервис электронных госуслуг «Дія», в определённый момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за дублирования, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде.

9 октября Кабмин поручил территориальным центрам комплектования совместно с госадминистрациями провести аудит принятых решений по определению предприятий критически важными. До 20 ноября уполномоченные органы должны обобщить результаты аудита и проинформировать Кабмин о них. Протокольное решение правительства предусматривает возможность аннулирования отсрочек от призыва при выявлении фактов необоснованного бронирования.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк объяснил, что решение об аудите приняли из-за резкого роста количества забронированных работников. По его данным, в Украине от мобилизации сейчас забронирован 1 млн мужчин. «В течение двух лет было 540 тыс. человек, а тут за несколько месяцев – рост вдвое», – рассказал он.

На заседании правительства 25 октября согласовали протокольное решение, что работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить бронирование на аналогичный срок.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в Украине с 10 ноября 2024 по 7 февраля 2025 годов.

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