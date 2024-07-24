Зеленский провёл заседание Ставки: обсуждали ракетную программу

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

«Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации», – написал он.

Много внимания, по словам Президента, во время заседания Ставки уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Участники проанализировали эффективность украинских дронов разных типов, а также тактики армии оккупантов в отношении беспилотников. Также была оценена результативность радиоэлектронной борьбы и других методов противодействия БпЛА.

Ещё одной темой заседания Ставки стала ракетная программа.

«Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнёрами, в том числе, и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Фёдорова», – отметил Зеленский.

Для справки. Ставку Верховного Главнокомандующего Зеленский создал 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 16 июля 2024 года. Обсуждалась ситуация на основных направлениях фронта, тема комплектации бригад для ротации на самых сложных участках.

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