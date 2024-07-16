Зеленский провёл заседание Ставки по вопросам комплектации бригад для ротации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram 16 июля, что провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Был доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них», – рассказал Глава государства.

По словам Зеленского, много времени было посвящено теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках.

«Люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич», – написал Президент.

Кроме того, ещё одной важной темой заседания Ставки было вооружение, добавил Зеленский.

«Весь список собственного производства – снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнёров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки», – подчеркнул Президент.

Одесса News информировала, что 15 июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, введя в него Александра Трепака — командующего Силами специальных операций Вооружённых Сил Украины и Алексея Морозова – начальника Управления государственной охраны Украины.

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