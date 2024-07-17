В Румынии отреагировали на сообщения роспропаганды об F-16 в Одесской области

Минобороны Румынии сообщило о попытке дезинформации в Telegram со стороны пропагандистских каналов, связанных со страной-агрессором РФ, «по серии полётов, совершённых на прошлой неделе истребителями F-16 в воздушном пространстве Украины в Одесской области».

Об этом 17 июля написало издание ГОРДОН со ссылкой на News.ro.

В ведомстве подчеркнули, что так называемые источники утверждали, что F-16 якобы взлетали с румынских аэродромов.

Минобороны Румынии заявило, что «мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию».

Отмечается, что «самолёты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и патрульные миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, в строгом соответствии с правилами, установленными международным правом».

Намерение дезинформации, вероятно, связано с контекстом недавно завершившегося саммита НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения относительно поддержки усилий Украины по защите от агрессивной войны, незаконно и неоправданно развязанной против неё РФ, говорится в сообщении румынского минобороны.

Об активности четырёх F-16 в течение недели над Одесской областью, якобы взлетающих с румынских аэродромов, 13 июля в Telegram сообщал, в частности, российский так называемый военкор Юрий Котенок.

Как сообщала Одесса News, истребители F-16 американского производства Украине пообещали четыре страны: Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия. Прогнозируется, что первые 6 самолётов Украина получит летом и до 20 самолётов – до конца года.

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