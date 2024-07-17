Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с Трампом

16 июля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в США с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом после покушения.

Об этом написал Джонсон на своей странице в Facebook.

«Приятно встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии», – проинформировал Борис Джонсон.

Одесса News информировала, что, по словам Бориса Джонсона, война в Украине закончится, «когда до России и до Путина дойдёт, что он остался один против силы, которая никогда не отступит. Мы ни за что не допустим унижения и уничтожения Украины. Мы просто не дадим этому произойти. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И наша поддержка будет только наращиваться».

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