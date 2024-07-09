На летних Олимпийских играх в Париже Украину будут представлять 140 атлетов

На XXXIII летней Олимпиаде 2024 года в столице Франции в честь Украины будут защищать 140 спортсменов.

Об этом во время пресс-конференции в Медиацентре Украина сообщил президент отечественного НОК Вадим Гутцайт.

«Общее количество спортсменов, которые будут соревноваться на Играх в Париже – 140. Они будут представлены в 23 видах программы», — сказал Гутцайт.

Отмечается, что Украина будет представлена ​​самым маленьким количеством атлетов в своей истории на Олимпийских играх. До этого антирекорд был на Олимпиаде в Токио в 2021 году (155 атлетов).

Наибольшее представительство на Играх-2024 у нашей страны будет в лёгкой атлетике — 25 спортсменов.

Наша страна выступит на Олимпиаде в Париже только в одном игровом виде спорта – футболе. Это будет дебютом украинской футбольной сборной на уровне Олимпийских игр.

Впервые в истории Украины также будет представительство в брейкинге и скалолазании.

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.

Как сообщала Одесса News, от Одесской области в Парижской Олимпиаде-2024 выступят мастер стендовой стрельбы, серебряный призёр чемпионата мира-2023 Ирина Маловичко, серебряные призёры Олимпийских игр-2016 Елена Кравацкая и Алина Комащук, полуфиналистка открытого чемпионата Австралия-2024 по теннису Даяна Ястремская.

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