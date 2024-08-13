Одесситка Свитолина нашла себе нового тренера и готовится к турниру в США

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина вернулась к сотрудничеству с тренером Эндрю Бэтлсом.

Об этом сообщает издание XSPORT.

«Да, мы работаем, то есть мы пытаемся снова сделать это. Прекрасно, что он вернулся в команду. Это было совсем по-другому. Я думаю, что прошло уже три или четыре года с тех пор, как мы работали вместе. Но мы работали долго, поэтому у нас есть отличные воспоминания о нашем сотрудничестве. У нас были чудесные пять лет, когда мы имели большой успех. Поэтому когда я прекратила сотрудничество с Рамоном Слейтером, для меня это было довольно лёгким решением обратиться к Энди, потому что я его очень хорошо знаю и мы оставались друзьями в те годы, когда не работали вместе», — сказала по этому поводу Свитолина.

Она также отметила, что «сейчас, посреди сезона, нелегко вносить изменения, поэтому мы просто поговорили с Энди и решили попробовать ещё раз».

Сейчас Свитолина находится в американском городе Цинциннати на турнире с призовым фондом $3,211,715.

Кроме неё, в этом турнире будут выступать первая ракетка Украины киевлянка Марта Костюк (№20 WTA), одесситка Даяна Ястремская (27) и Ангелина Калинина (49) из Новой Каховки.

Одесса News информировала, что в конце сезона-2021 Свитолина завершила работу с британским наставником Эндрю Бэттлсом.

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