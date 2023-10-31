Капитан сборной Аргентины Месси признан лучшим футболистом мира по итогам года

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси 30 октября был награждён трофеем «Золотой мяч» как лучший футболист мира по итогам года.

Об этом сообщается 30 октября в Х-аккаунте церемонии, пишет издание ГОРДОН.

Теперь Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Это рекордный показатель в истории трофея. Ближайший конкурент Месси, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

В борьбе за приз аргентинец опередил Эрлинга Холанда (сборная Норвегии, «Манчестер Сити» (Англия) и Килиана Мбаппе (сборная Франции, «ПСЖ»).

Лучшим форвардом сезона (трофей Герда Мюллера) признан Холанд.

Футболистка испанской «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладателем «Золотого мяча» среди женщин, а сама «Барселона» признана лучшей женской командой.

Лучшим молодым игроком (трофей Раймона Копа) был признан полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем.

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером, завоевав трофей Льва Яшина.

Лучшей командой года признана «Манчестер Сити» (Англия).

Одесса News информировала, что француз Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» лучшего футболиста 2022 года.

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