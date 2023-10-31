Нервы не выдержали: одессит ворвался на станцию скорой помощи и ударил ножом медика

В Одессе полицейские оперативно задержали злоумышленника, ворвавшегося на станцию скорой помощи и ударившего ножом медработника.

О происшествии собщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По утверждению задержанного, причиной его агрессии стало неприбытие кареты скорой помощи, которую он вызвал для жены.

О том, что ночью в помещение больницы ворвался неизвестный и ударил ножом медицинского работника, в полицию сообщили свидетели происшествия. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что в течение суток правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался местный житель. Мужчину задержали по месту жительства, там полицейские и изъяли нож, который направили на экспертизу.

«Следователи территориального отдела полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, то есть телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие продолжается», — прокомментировал начальник отдела полиции №3 ОРУП №1 Игорь Страшной.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года в Одессе полицейские задержали местного мужчину, нанесшего ножевые ранения двум своим приятелям.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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