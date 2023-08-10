В Одессе задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения двум своим приятелям

В Одессе полицейские задержали местного мужчину, нанесшего ножевые ранения двум своим приятелям, и сообщили ему о подозрении, поместив в следственный изолятор.

Как информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области, событие произошло в Пересыпском районе Одессы. Его участниками стали трое жителей местного общежития: 35-летний подозреваемый и потерпевшие 30 и 28 лет.

«Вечером нетрезвые мужчины направлялись в продуктовый магазин на улице Атамана Головатого, когда между двумя из них возникла ссора, а затем и драка. Оппонентов развёл по сторонам третий приятель, и с одним из них продолжил путь в магазин. Оставшийся обиделся на товарищей и решил отомстить – вернулся домой, взял нож и направился в поисках «обидчиков». Увидев мужчин, злоумышленник нанёс несколько ударов ножом в спину и шею одному, а затем настиг другого и ударил его в живот. Пострадавшие побежали в общежитие, где охранники вызвали им скорую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи госпитализировали мужчин с колото-резаными проникающими ранениями, о чем проинформировали полицию.

Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Нож он выбросил, когда сбегал с места происшествия, но правоохранители разыскали вероятное орудие преступления и направили на экспертизу.

«При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в совершении двух правонарушений, квалифицируемых по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, по квалифицирующим признакам: умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершённое правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы», — рассказал старший следователь отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Илья Пудлинский.

Как сообщала Одесса News, правоохранители поместили под стражу 22-летнего жителя Подольского района Одесской области, покушавшегося ножницами на убийство двух человек, среди которых – ребёнок.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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