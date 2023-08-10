Польша и Литва собираются закрыть движение по железной дороге с Беларусью

Польша закроет все пограничные переходы с Беларусью, в том числе железнодорожные, если провокации Лукашенко будут продолжаться.

Об этом РАР сказал заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик.

Вонсик сослался на выводы после разговора главы МВД Польши Мариуша Каминского с главой МВД Литвы Агне Билотайте о механизме, который будет применён в случае возможного закрытия всех пограничных переходов с Беларусью и изоляции режима Лукашенко.

На вопрос журналистов, означает ли этот механизм, что Польша и Литва одновременно закроют всю границу с Беларусью, замминистра ответил: «Именно так он и должен работать».

«Если Беларусь позволяет себе слишком много, если эти провокации становятся всё более и более назойливыми, то мы должны реагировать вместе – и, я надеюсь, Латвия тоже присоединится, ведь литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу – для того, чтобы добиться полной изоляции. Беларуси», – сказал Вонсик.

Как он отметил, также идут разговоры о закрытии железнодорожных переходов.

«Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идёт именно по этому пути, китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не совершал действий, от которых они пострадают», — подчеркнул Вонсик.

Польша на границе с Беларусью имеет автомобильный переход в Тересполе, где происходит пассажирское движение, грузовой переход в Кукуриках, но только для перевозчиков из стран ЕС, и железнодорожные переезды. Приостановлена, в частности, работа погранперехода в Кузнице. Он был закрыт более двух лет назад из-за миграционного давления, вызванного действиями режима Лукашенко.

После того, как белорусский суд приговорил активиста польского меньшинства, журналиста Анджея Почубота к восьми годам заключения в колонии строгого режима, Польша приостановила работу пограничного пункта «Бобровицы».

На этой неделе власти Литвы объявили о закрытии двух из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью в ближайшее время.

Как сообщала Одесса News, Польша завершает монтаж электронного заграждения (системы видеокамер и датчиков движения) на границе с Беларусью.

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