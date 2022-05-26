Беларусь поставляет оружие России, Израиль запретил поставку Украине ракет Spike

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что страна поставляет оружие России.

Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на эфир гостелеканала Беларусь-1.

«Конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для РФ. У нас есть совместные программы. Сейчас мы интенсивно работаем над усовершенствованием того, что было, ведём исследовательские и конструкторские работы, в том числе с учётом опыта событий в Украине», — сказал Головченко.

Белорусский премьер признал, что санкции Запада привели к «очень масштабным ограничениям на импорт», так как ВПК страны использовал западные комплектующие. В итоге, по его словам, производители «занялись импортозамещением» и «укрепили связи с российскими производителями».

Между тем, Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведённые в Германии по израильской лицензии.

Об этом изданию Axios заявили два неназванных официальных представителя США и Израиля.

В издании напомнили, что две недели назад глава министерства обороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон для переговоров с представителями Пентагона.

На этих переговорах заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о том, чтобы страны по всему миру снабжали Украину оружием. В частности, он спросил у Эшеля, даст ли Израиль разрешение Германии на передачу противотанковых ракет Spike Украине.

Эти ракеты производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне.

По словам источников, Эшель отклонил запрос, сообщив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил журналистам, что Израиль обеспокоен тем, что российские солдаты будут убиты из оружия израильского производства. По его словам, это может привести к тому, что Россия нанесёт впоследствии ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Журналисты подчеркнули, что Россия обладает большим влиянием в Сирии, но позволяет Израилю свободно действовать там против Ирана.

Как сообщала Одесса News, Пентагон закупит для ВСУ систему APKWS с реактивными боеприпасами с лазерной наводкой – ракеты Hydra 70, которыми можно бить по врагу из самолётов, вертолётов и наземных установок.

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