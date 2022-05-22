Пентагон закупит для ВСУ реактивные ракеты Hydra 70 с лазерной наводкой

Пентагон закупит для ВСУ систему APKWS с реактивными боеприпасами с лазерной наводкой – ракеты Hydra 70, которыми можно бить по врагу из самолётов, вертолётов и наземных установок.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systems) – система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70, превращающая их в высокоточный боеприпас.

Как отмечает издание «Факты», ракеты можно запускать с воздушных и наземных мобильных пусковых установок; они заполняют нишу между неуправляемыми ракетами и противотанковыми боеприпасами, что обеспечивает точность нейтрализации небольших целей; в них лазерная головка самонаведения подключается к управлению после снижения угловой скорости вращения ракеты с 40 до 1-2 об/с; в ракете имеется неконтактный детонатор, обеспечивающий подрыв при приближении к цели; ракеты полностью совместимы со всеми пусковыми устройствами НАР Hydra 70 и могут использоваться всеми самолётами и вертолётами, которые способны нести неуправляемые ракеты.

Вес одной такой ракеты — 15 кг. Длина: 1,87 м, диаметр: 70 мм, размах крыла: 24,3 см, скорость: 1000 м/с.

Дальность ракеты такова:

1 100-5 000 м при пуске с вертолёта

2-11 км при пуске с самолёта.

Сумма закупки ракет составит для Украины $22,6 млн. Цена одной ракеты – $10 тыс.

С такими ракетами украинская армия в разы увеличит свой арсенал способов ликвидации российской техники и живой силы.

Как сообщала Одесса News, в Белом доме работают над тем, чтобы предоставить украинской армии современные противокорабельные ракеты, которые помогут преодолеть морскую блокаду России.

Фото: Факты, Ukrmilitary

Инфографика: Укринформ

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