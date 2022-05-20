США поставят Украине противокорабельные ракеты

В Белом доме работают над тем, чтобы предоставить украинской армии современные противокорабельные ракеты, которые помогут преодолеть морскую блокаду России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что речь идёт о двух типах мощных противокорабельных ракет – Harpoon производства Boeing, а также Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, которые могут быть предоставлены непосредственно Соединёнными Штатами или через европейского союзника, имеющего такие ракеты.

Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 250-300 км, что сделает Путина более покладистым или позволит Украине уничтожить Черноморский флот РФ.

В операционной зоне Чёрного моря в настоящее время расположено около 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки.

Украина также нуждается в реактивных системах залпового огня M270 производства Lockheed Martin, которые могут поражать цель на расстоянии более 70 километров, что в три раза больше, чем в большинстве орудий. Возможность поставки в Украину M270 или аналогичных систем, типа M142 HIMARS, будет рассмотрена после окончательного принятия закона о дополнительном финансировании Украины на сумму 40 млрд долларов.

19 мая президент США Джо Байден объявил о выделении очередного транша оборонной помощи для Украины. Он также приветствовал принятый Конгрессом США законопроект о выделении дополнительных $40 миллиардов для реагирования на агрессию РФ против Украины.

Как сообщала Одесса News, Соединённые Штаты поставили Украине гаубицы М777 калибра 155 мм.

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