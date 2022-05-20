Военная сводка по югу Украины за сутки: обстановка стабильно напряжённая

Текущая оперативная обстановка на юге Украины за вчерашний день характеризуется как стабильно напряжённая.

К такому выводу пришло оперативное командование «Юг» в публикации в Facebook о текущей обстановке на южном фронте.

Так, в Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населённых пунктов. «Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооружённых Сил Украины, рашисты ещё и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ», — говорится в военной сводке.

Тем временем Николаевскую область обстреливают реактивными системами залпового огня «Смерч». Враг продолжает разрушение самого Николаева, его инфраструктуры и производственных мощностей.

Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание за сутки, в результате чего уничтожены очередной склад боеприпасов на Херсонщине, 2 танка Т-72, самоходную артустановку и гаубицу, 2 реактивные системы залпового огня «Град» и зенитно-ракетный комплекс «ТОР».

Ещё на 40 российских военных сокращена численность враждебных сил.

Отмечается, что в Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминированию. Правоохранителями задержан житель Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы.

Обстановка на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.

Корабельные группировки в Чёрном море продолжают держать под угрозой ракетных ударов как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

Как сообщала Одесса News, российские СМИ распространили дезинформацию о том, что на Одесской киностудии размещены силы ПВО и свозятся боеприпасы.

Фото: ОК «Юг»

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