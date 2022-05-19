В Киеве продолжили суд над российским военным-убийцей мирного жителя Сумщины

19 мая Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, который убил мирного жителя Сумщины.

Об этом сообщает Укринформ.

Вчера, 18 мая, Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве этого мужчины.

Сегодня суд опрашивал потерпевшую – жену убитого мирного жителя. По словам свидетеля, у убитого мужчины, когда он выходил из дома, оружия не было, он был одет в гражданскую одежду.

Она также выразила мнение, что адекватной мерой наказания для российского военного, который убил её мужа, будет пожизненное заключение. «Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за», — отметила она.

После потерпевшей суд допросил обвиняемого. Он рассказал об обстоятельствах, как военные РФ заходили на территорию этого села на Сумщине. По его словам, он был в составе одной из колонн российской техники, которая двигалась там 28 февраля. Увидев гражданский автомобиль «Фольцваген Пассат», капитан, по словам Шишимарина, сказал осмотреть этот автомобиль.

К «Фольцвагену» пошли несколько военных РФ. Транспортное средство оказалось пустым и россияне сели туда, обвиняемый – на водительское место, и поехали, по информации Шишимарина, в расположение своих войск для подмоги.

По дороге они увидели мужчину, разговаривавшего по телефону, и прапорщик сказал, что тот «сдаст» россиян и уже якобы звонит украинским военным, отметил обвиняемый. Прапорщик сказал Шишимарину стрелять, но он сначала не выстрелил.

«После этого неизвестный военнослужащий, он сидел справа, развернулся и, угрожая, начал мне приказывать, чтобы я выстрелил, аргументируя это тем, что мы не доедем до наших войск, что мы не вызовем подмогу. Я пострадавшего до этого не видел, я его увидел, когда мы с ним поравнялись, и я выстрелил, и тем самым я его убил. Мы поехали дальше», – сообщил он.

Отвечая на вопрос прокурора, он отметил, что имеет воинское звание сержанта и занимает должность командира отделения.

Шишимарин также подтвердил, что любой военнослужащий не обязан выполнять явно преступный приказ, и признал, что приказ военнослужащему стрелять в безоружного, беззащитного пожилого человека не является законным.

Шишимарин снова заявил, что признаёт свою вину и попросил прощения у жены убитого им мужчины.

После этого суд перешёл к допросу свидетелей обвинения.

«Прошу суд признать Шишимарина виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сказал прокурор.

Кроме того, представитель обвинения попросил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ранее для этого российского военного.

Также прокуратура просит суд взыскать с обвиняемого процессуальные расходы, а именно стоимость проведённых в уголовном производстве судебных экспертиз в сумме 24 тысяч 917 гривен 64 копеек.

Со своей стороны, защитник Шишимарина попросил отложить судебное разбирательство, потому что, по его словам, он не готов в четверг выступать. По словам адвоката, он будет готов в пятницу к судебному заседанию. Обвиняемый поддержал защитника.

«Учитывая, что сейчас защитник не готов к судебным дебатам и пытаясь максимально обеспечить права обвиняемого в уголовном производстве, суд принял решение отложить судебное разбирательство, а именно — стадию судебных дебатов, на 11:00 20 мая», — сказал председательствующий судья.

Фото: Судебный репортёр, Лариса Калик/graty.me

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