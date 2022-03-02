Седьмой день войны: Никакой капитуляции не будет. Только победа

Идёт седьмой день с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – «демилитаризация и денацификация Украины».

Около 5.00 24 февраля вооружённые силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине.

По данным Министерства обороны Украины на 2 марта, «на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений».

Сообщается, что в Житомирской области находится до трёх БТГр из состава 5-й общевойсковой армии России.

Отмечается, что «на Сиверском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населённых пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населённых пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал».

Подчёркивается, что вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм.

«Захватчик понёс потери и был остановлен в районе населённых пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково. На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь№, — говорится в информации.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населённых пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегирёвка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населённых пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развёртывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 2 марта корабли РФ требуют от гражданского судна «HELT» зайти в опасную зону Чёного моря, чтобы могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну «HELT» огонь.

Не преуспевая в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооружёнными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются, благодаря устойчивой обороне наших войск, резюмирует Минобороны.

Как сообщала Одесса News, по данным Министерства обороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек.

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