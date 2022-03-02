Одесситка Свитолина разгромила россиянку Потапову на теннисном турнире в Мексике

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $239,477 тысяч, нанеся поражение россиянке Анастасии Потаповой.

Как сообщает XSPORT, в стартовом круге Свитолина за 1 час победила россиянку со счётом — 6:2, 6:1.

Отметим, что соперница Элины выступала без флага своей страны и её буквенных обозначений. Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство России, а также Беларуси в ITF в связи с военной агрессией этих стран против Украины.

«Нынешняя ситуация требует чёткой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы ATP, WTA и ITF соблюдали рекомендации МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна. Соответственно хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее и не буду играть ни одного матча против российских и белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг. Я не виню российских спортсменов. Они не отвечают за вторжение на нашу родину. К тому же я хочу воздать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, которые смело выступили против войны. Их поддержка необходима», – такова позиция одесской теннисистки.

Путёвку в четвертьфинал турнира в Монтеррее Свитолина разыграет с Викторией Томовой из Болгарии.

Ранее Элина Свитолина заявила, что будет перечислять все призовые деньги, полученные на турнирах, в поддержку украинской армии.

Как сообщала Одесса News, теннисистка Свитолина занимает 15-е место в мире.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod