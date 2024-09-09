Боксёры Украины и Молдовы сражались на Приморском бульваре Одессы

В выходные на Приморском бульваре Одессы состоялась матчевая встреча национальных сборных Молдовы и Украины.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что соревнования организованы Одесской областной федерацией бокса в поддержку и честь Сил безопасности и обороны Юга Украины.

В составе каждой сборной – 13 спортсменов всех весовых категорий.

«Спасибо молодёжи, что выбрала здоровье и спорт, а значит – сильное будущее своей страны. Считаю, что сегодня нет проигравших. Побеждает наша дружба и единство! Верим в победу Сил безопасности и обороны!» – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За ходом соревнований наблюдал также председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава одержал победу над американцем Терреллом Джамалом Вудсом в Сан-Хасинто (США).

Фото и видео: «Одесса»

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