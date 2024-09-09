В Одессе учились координации действий при ликвидации последствий ударов врага

Враг каждый день коварно атакует украинские города и сёла разными видами вооружения.

«Пока наши ребята останавливают агрессора на фронте, наша задача — быть готовыми к любым сценариям развития событий в тылу, своевременно и профессионально оказывать помощь людям, а также минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций», — сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Этим целям способствовало проведение совместного обучения одесских спасателей, полицейских, медиков и других оперативных служб, направленного на совершенствование сотрудничества при ликвидации последствий ракетных атак.

«Отработали слаженность работы всех ведомств, организацию и тактику ликвидации последствий прилёта. Подвели итоги на заседании оперативного штаба. Также проработали преодоление возможных последствий атак с энергетиками, коммунальными службами и педагогами», — резюмировал глава ООГА.

Фото: ООГА, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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