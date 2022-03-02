ДТЭК «Одеские облсети» восстанавливает энергоснабжение из-за попадания снарядов

1 марта ДТЭК «Одесские электросети» оперативно возобновили поставки света для большинства клиентов в сёлах Дачное и Алтестово Одесского (Беляевского) района, которые были обесточены из-за попадания снаряда.

Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК.

«1 марта мы оперативно возобновили поставки света для большей половины клиентов в сёлах Дачное и Алтестово Одесского (Беляевского) района, которые были обесточены из-за попадания снаряда. Из-за обстрела из строя вышла воздушная линия 10 кВ «Гнилякова» от подстанции «Дачная». Ремонтная бригада получила разрешение на проведение работ от ВСУ и менее чем через 4 часа возобновила работу линий. Энергетики продолжат аварийно-восстанавливаемые работы на воздушной линии 10 кВ «Гнилякова» после окончания коменданского часа, чтобы подать ток ещё 139 клиентам».

Отмечается, что все бригады ДТЭК Одесские электросети переведены исключительно в аварийно-восстановительный режим работы, компания не производит плановых работ. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях.

Для безопасности клиентов и сотрудников все сервисные центры временно закрыты. «Но наши специалисты готовы принимать ваши обращения и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания: сайт компании, соцсети, колл-центры, Чат-боты в Telegram и Viber, которые можно найти под названием «ДТЭК Одесские электросети» и Viber-каналы информирования «ДТЭК info ОЭМ», — говорится на сайте компании.

Как сообщала Одесса News, в селе Дачное в Одесской области в результате обстрела повреждён газопровод и дома, погиб человек, двое ранены.

Фото: ДТЭК «Одесские облсети»

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