Юг страны активно сопротивляется российскому нашествию

ВСУ, Силы территориальной обороны эффективно сопротивляются российским войскам на юге Украины, нанося им большие потери.

По информации Оперативного командования «Юг», Вооружённые силы Украины в течение 28 октября уничтожили на южном фронте 4 танка, а также 3 склада боеприпасов в Бериславском и Николаевском районах Херсонской области.

В течение боевого дня россияне 8 раз атаковали авиацией украинские позиции, а также освобождённые в начале октября населённые пункты Бериславского района. В ответ авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия оккупантов, развёртывания систем противовоздушной обороны и по опорным пунктам в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 28.10.2022

В течение боевого дня украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. В командовании подсчитали, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:

• 34 солдата;

• две реактивные системы залпового огня «Град»;

• 4 танка;

• 3 миномёта;

• самоходную пушку «Гиацинт»;

• прицепную гаубицу.

В ОК отметили, что украинские военные также повредили ещё 4 артиллерийских установки и высокоточным орудием поразили самый современный российский танк Т-90М «Прорыв».

Как сообщала Одесса News, Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 28 октября ликвидировали около 69 тысяч 700 российских агрессоров.

На главном фото боец ВСУ Любовь — первая женщина, возглавившая артиллерийское подразделение ВСУ. Мать. До войны — учительница истории.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, Константин Либеров, АРМIЯ INFORM

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