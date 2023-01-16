В Соледаре продолжаются бои, всё остальное – непроверенная информация

Триста двадцать седьмые сутки продолжается российское широкомасштабное вторжение в Украину. Особо тяжёлые бои ведутся на Бахмутском направлении, в частности, Соледаре.

«На Бахмутском направлении огневое поражение нанесено районам более 25 населённых пунктов. В частности, это — Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области», — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 16 января.

Заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Facebook, что сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боёв за Соледар и «успеть заработать на ней популярность или деньги». В связи с этим Маляр напомнила, что публичное обнародование информации о перемещении и расположении сил обороны является преступлением (ст. 114-2 УК), если она не размещалась в открытом доступе Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами.

Маляр призвала не распространять непроверенную и несанкционированную информацию о ситуации на фронте, в частности, в Соледаре. «Если простым языком – продолжаются бои. Всё остальное – непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (ибо это государственная тайна)», — сказала Маляр.

На других направлениях фронта ситуация также тяжёлая: за прошедшие сутки, по информации Генштаба, противник нанёс 2 ракетных удара и произвёл более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Противник ведёт наступательные действия на Авдеевском направлениях, где из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Весёлое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области. Враг подверг миномётным и артиллерийским обстрелам сёла в Сумской, Харьковской, Луганской областях.

В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населённых пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.

Однако, враг несёт значительные потери в живой силе. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах отдельных населённых пунктов Луганской, Донецкой областей.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики 14 января в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины – как по объектам критической инфраструктуры, так и по жилым домам.

На главном фото миномётчик 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod