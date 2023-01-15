Итоги нового ракетного обстрела Украины: горе в десятках семей

Российские захватчики 14 января в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины – как по объектам критической инфраструктуры, так и по жилым домам.

Силам ПВО удалось сбить в украинском небе 25 из 38 выпущенных Россией ракет.

По информации начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, во время ракетного удара средствами противовоздушной обороны над Одесской областью были сбиты четыре крылатых ракеты.

«Одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры, есть повреждения. К счастью, пострадавших нет. Подразделения ПВО в очередной раз показали свою отличную работу. Благодарю их за защиту наших жителей», — сообщил глава ООВА.

По оперативному сообщению Генштаба ВСУ, 14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22.

Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов. 30 мин., попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полёта. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет, — информирует Генштаб.

«В Вооружённых Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны. Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении от больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнёрами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели», — информирует Генштаб.

По последним данным, под руинами многоэтажного дома в Днепре погибло18 человек, 73 ранены, более 40 из которых в больницах, четверо в реанимации — тяжёлые. Остаётся неизвестной судьба ещё более 40 человек. Предварительно, субботний вражеский удар по этому жилому дому разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор укрощают несколько очагов пожаров, загоревшихся из-за атаки. Идёт демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

В Днепре объявлен трёхдневный траур.

Днепр, Одесса с вами!

Как сообщала Одесса News, 14 января начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко обратился к жителям области с предупреждением о ракетной угрозе.

Фото: ТСН, из соцсетей

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