24-летняя жительница Одесского района угостила «таблеткой» друга, от чего тот умер

24-летняя жительница Одесского района познакомилась с одесситом и соблазнившись его вещами, предложила выпить, подсыпала в еду таблетки во время угощения, от чего тот вскоре и скончался.

Детали этого разбойного нападения сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Разбойница арестована и, по информации полиции, при допросе созналась, что не собиралась лишать его жизни, а таблетку подсыпала только для того, чтобы он заснул.

Отмечается, что потерпевшим от противоправных действий стал 35-летний местный житель. Его без признаков жизни осенью прошлого года в Старосенном сквере обнаружили прохожие.

В ходе следствия правоохранители установили, что смерть одессита наступила в результате токсического действия медицинского препарата, а последней, с кем он мог общаться перед смертью, могла быть упомянутая женщина, которую полиция разыскала в Одессе.

«Во время обыска по месту её временного проживания правоохранители изъяли золотое кольцо, цепочку и сумку потерпевшего, а также лекарственное средство, аналогичное тому, в результате попадания которого в организм одессита наступила его смерть», — говорится в сообщении.

«На основании собранных улик следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантке о подозрении в правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса. Речь идёт о разбойном нападении, совершённом в условиях военного положения и связанном с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему, а также его убийстве по неосторожности. Признав собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточными, полицейские составили обвинительный акт и направили его в суд», — сообщил следователь отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Александр Урсул.

Как сообщала Одесса News, за причинение смерти 33-летней жительнице Одессы злоумышленник из соседнего государства десять лет проведёт за решёткой.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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