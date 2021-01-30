Приморский суд Одессы отпустил Стерненко, подозреваемого в убийстве, на поруки нардепа

Приморский суд Одессы отпустил на поруки активиста-праворадикала Сергея Стерненко, который в мае 2018-го зарезал человека в Одессе, и отменил его домашний арест.

За Стерненко поручился Роман Лозинский — народный депутат от партии «Голос».

«Люди волнуются, что совершившему умышленное убийство в Одессе подонку Стерненко изменили меру пресечения с домашнего ареста на поруки. Я бы так не радовался, причина: в соответствии с законом срок домашнего ареста не может быть больше шести месяцев. Фигурант пытается изобразить позитивный сигнал, но абсолютно точно и уверенно идёт на приговор», — прокомментировал решение суда юрист Андрей Портнов, чьи коллеги защищают представителей Ивана Кузнецова — жертвы Стерненко.

Сам Стерненко на своей странице в Facebook так прокомментировал решение суда: «Со вчерашнего дня не существует никаких формальных ограничений моей свободы. Суд передал меня на поруки нардепу Roman Lozynskyi и отменил мой арест. Это произошло не случайно. И не по формальным основаниям, как уже комментирует это решение один любитель собачьих ртов. Это произошло благодаря слаженной и постоянной работе моих защитников».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Приморский райсуд Одессы отклонил ходатайство прокурора о взятии под стражу экс-лидера областной организации «Правого сектора» Сергея Стерненко и поместил его под ночной домашний арест.

Прокуратура инкриминирует Стерненко совершение преступления по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Происшествие случилось 24 мая 2018 года, когда на него было совершено нападение Иваном Кузнецовым и Андреем Исайкулом. После драки оба хотели сбежать, однако Стерненко догнал и ранил Исайкула, а Кузнецова зарезал ножом. Причём, Стерненко вёл стрим с места события, показывая умирающего человека и не оказывая ему помощи. В стриме он несколько раз признался, что нож принадлежал ему. Тогда же Стерненко, по версии полиции, сам разрезал себе руку своим же ножом, чтобы выставить себя пострадавшим (это подтвердили и данные экспертизы: на лезвии первым слоем обнаружили кровь Кузнецова, а затем, «сверху», кровь Стерненко).

В августе 2020 года Стерненко вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве Кузнецова и ношении холодного оружия без разрешения.

Вдова Ивана Кузнецова подала гражданский иск к Стерненко на общую сумму около 4,5 млн грн.