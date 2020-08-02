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Стало известно, кто решил покончить с собой прямо в зале одесского суда

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Одесский поэт, актёр и видеоблогер Стас Домбровский в суде пытался нанести себе тяжкие увечья.

Об этом событии, не называя фамилии Домбровского, писала Одесса News, ссылаясь на сообщение полиции.

В частности, отмечалось, что Домбровскому избирали меру пресечения в деле по обвинению в хулиганстве. После того, как судья огласил приговор, отправив его в СИЗО на 2 месяца на время расследования, Домбровский стал кричать, что это несправедливо, достал лезвие и порезал себе шею.

Как сообщает Культурометр, истекающего кровью подозреваемого увезли в больницу. Во время транспортировки Домбровский дал комментарий, что это якобы «ему месть за критику Зеленского на канале».

«Около недели назад поздно ночью произошла драка между Домбровским, его оператором и группой молодых людей. На опубликованном в интернете видео, Домбровский ударом в голову отправляет одного парня в нокаут. Позже Домбровский сообщил, что парни били его оператора, а он пришёл на помощь и разобрался с обидчиками», — пишет издание.

Стасу Домбровскому в больнице сделали операцию и зашили порез. Затем отвезли в изолятор временного содержания, сообщили его друзья в Facebook. 

Кстати. Стас Домбровский почти 11 лет провёл за решёткой, погасив 7 судимостей. Затем занялся театром, видеоблогингом, был замечен в разного рода провокациях. Отец двоих несовершеннолетних детей.

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