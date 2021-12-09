Одесские судьи вернули Барабойское водохранилище государству

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию Одесской областной прокуратуры и принял решение, которым признал недействительным договор аренды и обязал вернуть государству Барабойское водохранилище (Беляевская городская громада Одесской области) площадью 352 га стоимостью почти 8,5 млн. гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Одесским областным советом в 2011 году незаконно было передано Барабойское водохранилище в пользование предприятию для разведения рыбы: спорный договор аренды не соответствовал положениям Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», действовавший на момент заключения договора и запрещавший передачу в аренду водохранилища комплексного назначения; не был согласован с органами охраны окружающей природной среды и водного хозяйства, что предусматривается требованиями Водного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году Хозяйственный суд Киева признал незаконным и отменил решения Одесского горсовета об изъятии трёх земельных участков военного аэродрома «Школьный» общей площадью 39,7 гектара и вернул территорию Министерству обороны.

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