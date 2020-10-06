В Одессе задержана группа граждан Азербайджана, занимавшихся вымогательством

Трём гражданам Азербайджана сообщено о подозрении в вымогательстве 25 тысяч долларов США несуществующего долга у знакомого предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники с целью обогащения требовали у знакомого местного предпринимателя возвращения 25 тыс долларов США несуществующего долга. Такие противоправные действия сопровождались угрозами физической расправы с предпринимателем и его близкими родственниками.

Довести свой преступный план до конца вымогатели не успели, так как были разоблачены сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции Одессы.

За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Одессе преступники напали на таксиста, отобрали деньги и мобильный телефон, завладели автомобилем и требовали за его возвращение 2 000 долларов.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры