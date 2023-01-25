Полицейскую «ДНР», уроженку Одесской области приговорили заочно к 15 годам

При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства уроженка Одесской области осуждена за участие в террористической организации.

Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Она признана виновной и ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что женщина в 2014 году вступила в подразделение террористической организации «ДНР», так называемого отдела общественной безопасности Макеевского ГУ МВД «ДНР» в звании прапорщика полиции. Осуждённая патрулировала на блокпостах, обеспечивала правопорядок в городе Макеевка, убеждала местное население в легитимности преступной деятельности так называемой полиции «ДНР» и самопровозглашённой власти.

Отмечается, что за свою деятельность она неоднократно поощрялась, и за достижение высоких результатов была занесена на доску почёта так называемого МВД «ДНР».

Как сообщала Одесса News, в январе под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры житель Одессы, работавший на спецслужбы РФ за деньги, поставлен в известность о подозрении в государственной измене.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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