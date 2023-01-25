Житель Одессы продался врагу за 70 тысяч гривен

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры житель Одессы поставлен в известность о подозрении в государственной измене.

По информации ведомства, подозреваемый, являясь сторонником России и не отказываясь от «грязного» заработка, решил за вознаграждение оказывать спецслужбам РФ помощь в сборе информации о расположении объектов энергетической инфраструктуры, месте дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

Следствием установлено, что мужчина установил и зафиксировал на видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе.

Свою помощь предатель оценил в 70 000 гривен.

Информатора врага задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб России на один из мессенджеров.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речпорту Измаила.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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