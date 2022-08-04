161-й день войны: ликвидированы на юге Украины танк, 2 гаубицы, 31 военный (фото)

По результатам выполнения огневых задач перед ракетно-артиллерийскими подразделениями на юге Украины за прошедшие, 161-е, военные сутки враг потерял в живой силе 31 военнослужащего, танк Т-72, ​​гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б», 2 миномёта, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 1 беспилотник-разведчик.

Об этом сегодня ночью в Facebook сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Кроме того, подтверждено, что в Чернобаевке Херсонской области уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск вражеского флота.

Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного Херсонской области.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в ракетно-безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 десантных корабля».

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 3 августа 2022 г.

Как сообщала Одесса News, сухогруз Razoni, загруженный кукурузой в Одесском порту, вечером 2 августа благополучно дошёл до Стамбула, где проведена инспекционная проверка груза, а затем направился в порт разгрузки — ливанский Триполи.

На главном фото боец ДШВ ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod