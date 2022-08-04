Кого в Одессе 4 августа оставят без воды

4 августа часть Суворовского района Одессы останется без воды.

Об этом сообщили в пресс-службе Инфоксводоканала.

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Героев Обороны Одессы, 26-58

Леси Украинки

Капитана Кузнецова

Ростовская, 4-14

Суворовская

Керченская.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно.)

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