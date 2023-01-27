Труханов, вернувшись из Парижа, занялся водоснабжением после ракетных обстрелов

Мэр Одессы Геннадий Труханов, вернувшись из столицы Франции, где на сессии ЮНЕСКО отстаивал позицию Украины о включении исторического центра Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, занялся проблемами возобновления городских систем водо- и теплоснабжения после ракетных ударов 26 января.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» горсовета.

«Российский террор не прекращается. Есть очередное попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Пока ситуация по городу следующая. Вода есть практически у всех. Пока её не было, мы обеспечивали подвоз воды. Также работали мобильные бюветы с использованием очистных станций, которые нам передал город-побратим Йокогама. Сейчас мы запустили бювет в парке Победы, запускаем в парке им. Горького и в сквере футбола на Таирово.

По теплоснабжению. Мы перезапускаем котельные, работы будут продолжаться всю ночь. Утром коммунальные службы нормализуют температурный режим в квартирах. Наши коммунальные предприятия вместе с аварийной службой 15-01 будут контролировать состояние домовых распределительных щитов и подстанций, которые подают электричество в дома. Открыты все «Пункты несокрушимости», где можно согреться и подзарядить гаджеты. Продолжаем работать и не даём никаких шансов оккупантам сломать нас!».

Видео: «Одесса»

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