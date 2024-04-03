В Пересыпском районе Одессы будет больше бомбоубежищ

2 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание по увеличению количества укрытий в Пересыпском районе. Именно здесь наиболее сложная ситуация с убежищами.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в этом районе большинство построек изначально строились без подвалов из-за высокого уровня грунтовых вод.

«В одной из школ Лузановки когда-то давно планировали построить бассейн. Проект так и не был завершён, однако это место может быть пригодным для установки полуподземного мобильного укрытия. Или же строительства стационарного. Ждём выводов специалистов», — прокомментировал городской голова результаты совещания.

Геннадий Труханов рассказал также о проверке подвала одного из жилых домов, расположенного на улице Блажко (ранее – Махачкалинская). Изучается возможность использовать его для укрытия учащихся двух ближайших школ.

«Здесь уже построено одно бетонное укрытие на 250 человек, но всего в этих школах более 2000 учеников. Поэтому ещё одно укрытие точно пригодится», — отметил мэр Одессы.

Одесса News информировала, что 28 марта 2024 года на заседании исполкома Одесского горсовета согласована передача 21 сооружения гражданской защиты общей площадью 4 551 кв. метров коммунальному предприятию «Сервисный центр» для последующего обустройства и обслуживания.

Фото и видео: «Одесса»

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