В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Елтухов, светлая ему память

7 июня в Южненской громаде объявлено Днём траура.

В этот день простились с Юрием Елтуховым, оператором-радиотелефонистом радиолокационного взвода батареи управления и радиолокационной разведки воинской части А3880, солдатом ВСУ, — сообщили в Южненском горсовете.

Защитник погиб 5 июня во время прохождения военной службы.

Одесса News сообщала, что в июне 2024 года Белгород-Днестровский провёл в последний путь храброго и мужественного воина – солдата Александра Крецула, числившегося 2 года в списках пропавших без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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